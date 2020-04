Normalerweise ist jetzt Saisonbeginn im Museum unterm Trifels in Annweiler. Wegen der Corona-Beschränkungen muss dieser aber noch warten. Hinter den Kulissen laufen jedoch schon die Vorbereitungen – auch für die Wiedereröffnung der benachbarten Gerberwerkstatt. Museumsleiter Hans-Joachim Kölsch hat bereits Sonderausstellungen geplant. Seit er im Herbst 2018 offiziell in Rente ging, ist er noch auf 0,2-Stellen-Basis beschäftigt. Trotz der desaströsen Finanzlage Annweilers habe die Kommunalaufsicht signalisiert, die 0,2-Stelle weiter zu genehmigen, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Ob Kölsch dafür auch noch nach dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen wird, müsse noch geklärt werden. So oder so müsse das Museum mehr mit ehrenamtlichen Helfern und Vereinen kooperieren. Das Museum nimmt zudem als eines von sieben landesweit am Workshop „Museen im Wandel“ des Museumsverbands und der Uni Landau teil. Es geht darum, die Kultureinrichtungen bei zukunftsweisenden Veränderungen zu unterstützen.