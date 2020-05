Annweiler. „Geh’ doch dahin, wo der Pfeffer wächst!“ Wegen Corona ist eine Reise in die Tropen gerade nicht möglich, dafür kann man sich im Museum unterm Trifels in Annweiler über die Herkunft der scharfen Kügelchen und vieler anderer Gewürze informieren.

Nach der corona-bedingten Schließung öffnet das Museum im Herzen der Trifelsstadt am Mittwoch, 20. Mai, wieder seine Pforten. Neben der Dauerausstellung hat Museumsleiter Hans-Joachim Kölsch wieder eine Sonderschau zusammengestellt. Unter dem Titel „Pfeffer, Chili & Co.“ können sich die Gäste in die Welt der Gewürze entführen lassen. Die Idee dazu bekam Kölsch auf einer Asienreise. Seit Jahren bereist er den Kontinent und hat dabei dessen duftende Küche kennen und schätzen gelernt.

Kräuter und Gewürze zählen zu den ältesten Handelsgüter der Welt. Schon die Ägypter verwendeten sie zur Essenszubereitung, für Kosmetikartikel und für die Mumifizierung ihrer Toten. Auch bei den alten Griechen und Römer sowie später an europäischen Fürstenhöfen waren sie für Speisen und als Heilmittel gefragt. Der zunehmende Bedarf und der zeitaufwendige Transport über Land und Meere machten sie kostspielig. So war der erhoffte Profit die eigentliche Triebfeder für die Entdeckungsreisen von Columbus, Vasco da Gama und Co.

Corona: Maximal zehn Besucher im Museum

Obwohl heutzutage auch exotische Gewürze überall und für wenig Geld zu haben sind, wissen die wenigsten, wo diese angebaut werden, wie die Gewürzpflanzen aussehen oder welcher Pflanzenteil verwendet wird. Mit der Gewürzschau möchte das sich das Museum dem Thema auf vielfältige Weise anzunähern. Neben der Kulturgeschichte und Botanik beschäftigt sich die Ausstellung mit der kulinarischen und medizinischen Verwendung. Auf rund 150 Quadratmetern werden knapp 50 Gewürze und Kräuter im Original und verarbeiteter Form vorgestellt.

Gerade das Thema Gewürze kann durch vielfältige Sinne erlebt werden. So hatte Kölsch auch eine Fühl- und Geruchsstation eingebaut. Allerdings könne diese angesichts der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen nicht genutzt werden. Wegen Corona gelten im Museum verschiedene Schutzvorkehrungen. So gilt Maskenpflicht. Gleichzeitig dürfen sich nur zehn Personen im Museum aufhalten. „Dank des Bauhofes und der engagierten Mitarbeiter konnten die corona-bedingten Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden, um so das Museum auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten erlebbar zu machen“, freut sich Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried.

