Das Museum unterm Trifels in Annweiler öffnet ab Pfingstsonntag wieder seine Pforten. Dann kann auch wieder die Ausstellung „Das Falkenbuch Friedrichs II.“ zu besucht werden. Es dürfen sich coronabedingt maximal 20 Personen zeitgleich in den Räumen aufhalten. Die Einrichtung hat geöffnet mittwochs bis samstags von 13 bis 17 Uhr, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Infos und Terminbuchung unter Telefon 06346 9659760 oder per E-Mail an museum@annweiler.de. Spontane Terminbuchungen an der Kasse sind ebenfalls möglich.