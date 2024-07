Der Kulturverein Edenkoben ermöglicht in Zusammenarbeit mit dem Museum für Weinbau und Stadtgeschichte Nachwuchskünstlern, ihre Werke auszustellen. Entstanden sind diese bei einer Malwerkstatt, welche der Kulturverein für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren in den Sommerferien angeboten hatte. Es ging darum, das Lieblingstier darzustellen. Zusammen mit einer Bildauswahl des Malers Alois Wintergerst und der Malerinnen Katrin Oppermann und Vera Korell sind die Bilder und Entwürfe der jungen Teilnehmer im Speicher des Museums vom 4. bis zum 18. August zu den Öffnungszeiten des Museums zu bewundern. Vernissage ist am Sonntag, 4. August, um 14 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgt Katrin Oppermann mit der Gitarre. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Vereins unter www.kulturverein-edenkoben.de.