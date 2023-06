Im Wild- und Wanderpark in Silz wird am Sonntag das Murmeltiergehege eröffnet – mit einer Fütterung der Tiere. Ihren ersten großen medialen Auftritt hatten die drei Murmeltiere im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße Ende Januar, als sie nach Monaten der Winterruhe fast pünktlich zum Murmeltiertag (englisch „Ground Hog Day) erstmals ihre Nasen aus dem Bau gestreckt und sich der Öffentlichkeit präsentiert haben. Im August 2022 waren die Nager von Berchtesgaden an die Südliche Weinstraße umgezogen.

„Die Murmeltiere sind eine kleine Attraktion im Wild- und Wanderpark, davon konnte ich mich selbst bereits hautnah überzeugen“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt, der die Nager bei der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Parks im April gemeinsam mit Park-Geschäftsführer Daniel Kraus füttern durfte.

Bockrem Bart zu Gast

Zwischen 11 und 16 Uhr erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Neben einem großen Kletterberg gibt’s Bastel- und Spielstationen, natürlich auch mit Murmeln. Zur offiziellen Eröffnung um 12 Uhr wird unter anderem „Bockrem Bert“, das plüschige Murmeltier aus Bockenheim, erwartet. „Hauptmann“ Herbert Tiefel sowie Linguist und Publizist Michael Werner werden darüber hinaus berichten, wie das Murmeltier in die USA kam und was es mit dem „Ground Hog Day“ auf sich hat. Anschließend spielt Werner „deitsch-pennsylvanische“ Lieder und spricht über seinen Filmerfolg „Hiwwe wie driwwe – Pfälzisch in Amerika“.