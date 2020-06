Dichtes Gedränge und Geschubse beim Tag der offenen Tür? Nicht in diesen Zeiten. Die Corona-Pandemie macht zwar selbst einer Campusbesichtigung einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Dafür kann alles wunderbar online stattfinden – erst recht, wenn es sich beim Gastgeber um eine Hochschule mit der Teildisziplin Technik handelt. Und man kann auch in Kirrweiler mit dem Plakat werben, als wäre man schon direkt in Karlsruhe vor Ort.

Kein Wunder also, dass ein Interessent allem Anschein nach gleich mal die Maske abgelegt und ans Plakat gehängt hat. Endlich mal wieder ein Tag der offenen Tür, bei dem sie nicht getragen werden muss! Wenn auch nur per „Hightech“ und virtuell. Und das Motto „Einblick Studium – Ausblick Beruf“ verlangt auch keine Maskenpflicht, denn an besagter Lernstätte geht es ja offensichtlich nicht um medizinische Ausbildungsbereiche.

So kann der technische Fortschritt immerhin bewirken, den Studierenden in spe einen maskenfreien Tag zu schenken. Auch nicht schlecht. Immerhin, so kommt ein wenig Entspannung in den stressigen Alltag. Und so lange dann keiner daheim vorm Computer gemütlich die Schlafmaske aufzieht und sich zum Mittagsschlaf zurücklehnt, klappt es sicher trotzdem einwandfrei mit dem virtuellen Rundgang. Besser wäre dann nur eine passende „Virtual Reality“-Brille für eine fast täuschend echte Umgebung.