Prozessbeobachter im Landgericht Landau dürften schon so manche kuriose Verhandlung erlebt haben, dass aber selbst nach viereinhalb Stunden nicht einmal die Anklageschrift verlesen werden konnte, das ist eher selten. So geschehen im März 1987 vor der Großen Strafkammer, als es um den Mordversuch an Beamten des Zollamts Schweigen ging.

Eine Reihe von Befangenheitsanträgen und die strikte Weigerung der Verteidiger der beiden Angeklagten, sich den strengen Sicherheitsvorkehrungen zu beugen und durchsuchen zu lassen, verhinderten