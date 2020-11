Der Modenbach in Großfischlingen bekommt ein neues Antlitz: Er soll mitten durch einen Spielplatz fließen und so für Jung und Alt erlebbar werden. Dafür müssen aber Weinberge weichen.

Das Ufer des Modenbachs soll in den Spielplatz an der Oberstraße integriert werden. Auf einer Länge von rund 70 Metern soll so ein Erlebnisraum für Kinder entstehen, inklusive einem Sandkastenbereich, einer Sitzinsel und Staudenzonen. Die Uferböschung wird teilweise als Wiese angelegt. Durch die Renaturierung sollen sich außerdem Kleinstlebewesen – wie etwa der Bachflohkrebs – im Modenbach wieder wohlfühlen. „Wir haben die Chance genutzt, ein Stück Renaturierung mitten ins Dorf zu legen und unseren Kindern wieder die Abläufe und die Schönheit der Natur nahe zu bringen“, sagt Ortsbürgermeister Daniel Köbler. „Der Erhalt unserer Natur sollte unser oberstes Gebot sein. Wenn wir unseren Kindern diese Einstellung vorleben, ist das der beste Weg, dass sie unseren eingeschlagenen Weg weiterführen.“

Für das Projekt, das vom Land mit 90 Prozent gefördert wird, müssen drei Rebzeilen eines Weinbergs weichen. Die verbliebenen zehn Prozent der Kosten übernimmt als Träger die Verbandsgemeinde Edenkoben. Zurzeit laufen die Ausschreibungen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang kommenden Jahres beginnen. Das Projekt sei nicht das erste dieser Art, das in den vergangenen Jahren in der Gemarkung Großfischlingen in Angriff genommen worden sei, sagt Bürgermeister Olaf Gouasé. So seien in der Gemeinde, die sich in einem Natura-2000-Schutzgebiet liegt, das sich vom Pfälzerwald bis zum Rhein erstreckt, fast unbemerkt Streuobstwiesen und Blühstreifen angelegt worden. Außerdem habe die Gemeinde etliche Flächen zur Renaturierung aufgekauft, Gräben mit Ziegen und Schafen beweidet. An mehreren Stellen der Gemarkung seien Bienenvölker unterwegs, „die uns ihren köstlichen Honig schenken“. Seit fast 15 Jahren engagiert sich der örtliche ASV, säubert den Modenbach und arbeitet an der Verbesserung des Wasserlaufs und der Wasserqualität. „Mit Erfolg. Eisvögel und Grünspechte leben in Großfischlingen“, sagt Gouasé.