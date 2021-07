Der Modenbach wird Besuchern des Spielplatzes in der Oberstraße Grossfischlingen neuerdings erlebbar gemacht.

Die Spielanlage hinter der Kirche ist nach einer sechsmonatigen Bauzeit um eine Attraktion reicher: den Modenbach. Er war zwar schon immer da gewesen, nur konnten ihm Besucher nicht so viel Beachtung schenken wie jetzt. Das Gewässer war nämlich eingekesselt zwischen zwei Mauern, drei Rebzeilen trennten den Bachlauf vom Spielplatz. Nun wurde er auf einer Länge von rund 70 Metern in die Anlage integriert.

Damit das gelingt, wurde eine der beiden Mauer entfernt. Auch die Weinberge mussten weichen, um die Uferböschung abzuflachen. „Wir haben dem Gewässer mehr Platz gegeben, damit er etwas an Dynamik verliert“, erklärte Landschaftsarchitekt Kurt Garrecht, der Planer des Ganzen war.

Erlebnisraum für Kinder

Nun sind ein Matschbereich und eine Sitzinsel für die Kleinen entstanden. Zudem wurden kürzlich neue Bäume gepflanzt, schön anzusehen sind bereits die neu gesetzten Pflanzen, etwa die Weidenröschen und die Schwertlilie. Erfreulich ist auch, dass durch die verbesserte Struktur der Gewässersohle sich kleine Tierarten wie der Bachflohkrebs wieder wohlfühlen können. Auch Insekten finden ein gesteigertes Nahrungsangebot. Denn durch die Maßnahme ist das Blütenangebot der Uferhochstauden und die Wiesenansaat an den Uferböschungen erhöht worden.

Ortsbürgermeister Daniel Köbler freut sich über die Aufwertung des Spielplatzes, die von allen Generationen genutzt werde. „Das eröffnet uns Möglichkeiten, die Anlage um weitere Attraktionen zu ergänzen. Denkbar wäre vielleicht ein Barfußpfad.“

Zuschuss vom Land

Die Arbeiten haben 67.000 Euro gekostet. Wie VG-Bürgermeister Olaf Gouasé bei der feierlichen Einweihung der Anlage berichtete, werden 90 Prozent der Ausgaben als Teil des Förderprogramms Aktion Blau Plus vom Land bezuschusst. Dabei werden Kommunen unter anderem bei Renaturierungsmaßnahmen finanziell unterstützt, den restlichen Betrag zahlt die Verbandsgemeinde. Ähnliche Projekte wurden beispielsweise in Rhodt realisiert. Dort wurde der Leiselbach in der Dorfmitte offengelegt.