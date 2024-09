Das Museum unterm Trifels in Annweiler hat eine neue Dauerleihgabe. Sie stammt aus der Werkstatt des Hobby-Modellbauers Kurt Stuck. Zehn Monate hat er daran gearbeitet.

Hobby-Modellbauer Kurt Stuck hat seinen Bestand an Nachbildungen Pfälzer Burgen im Museum unterm Trifels in Annweiler mit seinem bisher größten und besonders stattlich ausgefallenen Exemplar als Dauerleihgabe ergänzt: mit der Dahner Burgengruppe.

Es ist bereits das 16. Burgmodell aus der Werkstatt von Kurt Stuck. Das Prachtstück misst allein in der Länge mehr als zwei Meter und hat eine Breite von rund 60 Zentimetern. Es stellt die einander benachbarten Burgen Altdahn, Grafendahn und Tanstein dar.

Auf keinen Fall Fantasiegebilde

Zehn Monate hat Stuck daran gearbeitet, täglich stundenlang. Die Vorarbeiten, das genaue Erkunden der einstigen Bebauung und die Schlussfolgerung aus den wenigen noch vorhandenen Überbleibseln währten Jahre.

Stuck ist ein gewissenhaft arbeitender Mensch. Er will auf keinen Fall Fantasiegebilde erschaffen. Seine Aufbaumodelle sollen so weit wie möglich der einstigen Realität entsprechen. Dazu sind Vorkenntnisse notwendig durch intensive Beschäftigung mit dem wenigen, was an Spuren von Architektur noch vorhanden ist. So lässt sich laut Stuck etwa aus der Breite eines Mauerbetts, also aus der auf dem Felsen geglätteten Grundfläche einer Mauer, auf die Höhe des einst darüber gestandenen Bauwerks schließen.

Exponate in denselbem Maßstand

Aufbaumodelle geben den Zustand einer Burg wieder, wie er kurz vor der Zerstörung oder Auflassung bestanden hat. Erstaunlich, wie akkurat Stuck bis in die Einzelheiten die Wehr- und Wohnbereiche der drei aneinandergereihten Anlagen wiedergegeben hat, ihr gegenseitiges Absichern durch Schildmauern, ihre raffiniert verwinkelten Zugänge. Freilich, Spekulatives musste er trotzdem hinnehmen wie beispielsweise an den Wohnbauten die Anzahl und Form von Fenstern der oberen, nicht mehr vorhandenen Stockwerke. Auch den im frühen 19. Jahrhundert eingetretenen Felssturz auf Altdahn und die dadurch abgegangene Baumasse zeigt sein Modell nicht.

Stucks Werke entstehen allein aus vier bis sechs Millimeter starkem Birkensperrholz, aus Pappe und Spachtelmasse. Zunächst baut er ein Grundgerüst, das er mit biegsamen Spanten beplankt. Mauern und Gebäude werden einzeln gefertigt und anschließend an ihrem vorgesehenen Platz postiert. Viel Geduld erfordert dann das Spachteln und Anfärben. Die Mauersteine lässt Stuck durch Einritzen der Fugen plastisch hervortreten.

Mittlerweile gilt Stucks Sammlung von Burgmodellen aus der Pfalz und dem nördlichen Elsass schon als einmalig. Alle Exponate sind im Maßstab 1:100 gehalten und lassen sich daher leicht miteinander vergleichen.