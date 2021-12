Ein mobiles digitales Museum rollt bald von Frankreich in die Pfalz, wie die Landkreise SÜW, Südwestpfalz und Germersheim sowie die Stadt Landau in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Micro-Folie heißt der neuartige Raum für Kultur der französischen Stadt Wissembourg. Das digitale Museum mit interaktiven Angeboten ist im dortigen Kulturzentrum La Nef angesiedelt, wird bald aber auch grenzüberschreitend unterwegs sein. Die Landkreise SÜW, Germersheim und Südwestpfalz sowie die Stadt Landau sind Beteiligte auf der deutschen Seite. Ausgestattet ist das digitale Museum unter anderem mit einem großen Bildschirm, einem Videoprojektor sowie Tablets und Kopfhörern, einer Ausrüstung zum Erleben von Virtueller Realität sowie einen Videospielbereich. Ab Januar 2022 kann das Erleben, Erfahren und Entdecken im digitalen Museum losgehen, Schulklassen sollen als erstes vom Angebot profitieren. Der Pariser Kulturpark la Villete hat das Angebot entwickelt, unterstützt vom französischen Kulturministerium. Auch die gemeinnützige Josef-David-Stiftung mit Sitz in Rülzheim unterstützte die Realisierung.