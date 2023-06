Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab 2017 war Kim Snape als „mobile Schere“ in Sachen Hunde-Schönheit unterwegs. Seit Anfang des Jahres betreibt die Hundefriseurin einen eigenen Salon in ihrem Haus in Gleiszellen-Gleishorbach. Die 48-Jährige ist nicht nur eine Kennerin der Fellpflege, sondern

Wenn Vierbeiner den Salon von Kim Snape in Gleiszellen-Gleishorbach betreten, wird erst mal kurz rumgeschnüffelt und jede Ecke erkundet. Dann geht’s ab unter die Dusche. So wie bei der