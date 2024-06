Märchenhaft wird es in Dörrenbach während der Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land beim Dornröschenfest am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni. Höhepunkt des Festes ist das Wachküssen des Dornröschens. Die Hauptstraße des „Dornröschens der Pfalz“, wie Dörrenbach auch genannt wird, verwandelt sich zwei Tage lang in eine mittelalterliche Festmeile. Am Samstag um 15 Uhr unterhält das Straßentheater bis zur Wehrkirche und um 15.45 Uhr ist es so weit: Das Dornröschen wird wachgeküsst. „Tempelritter“ aus dem Elsass und die „Bruderschaft Roter Drachen“ haben Zeltlager vor der historischen Kirche aufgeschlagen, führen Schaukämpfe vor und laden Jung und Alt zum Bogenschießen ein.

Zu sehen gibt es unter anderem auch eine Vorführung des Märchens der Froschkönig, Handwerkskunst und einen Dorfmarkt. Am Samstagabend heizen die Hutschelhexen ein, mit Fackelzug und Tanz bis zur Hexen-Bar. Spielleute und Gaukler sorgen für Kurzweil. Die Kinder können auf einem Mittelalter-Karussell fahren. Man trifft auf Märchenerzähler, Falkner mit Jagdvögeln, Zeichner und Märchengestalten.

Info

Das gesamte Programm der Rosenwochen gibt es online unter badbergzabernerland.suedlicheweinstrasse.de.