In Burrweiler ist ein neues Bürgerprojekt erfolgreich angelaufen. Wie Ortsbürgermeister Christian Weber berichtet, hat Teresa Schenck zusammen mit einem sechsköpfigen Team Dorfbewohner zu einem gemeinsamen Mittagstisch in die Festhalle eingeladen. Sie hatten zuvor bei einem Partyservice ein dreigängiges Menü bestellt, was sie zum Bezugspreis an die Gäste ausgaben. Nach dem gelungenen Auftakt soll nun an jedem ersten Dienstag im Monat ein gemeinsamer Mittagstisch organisiert werden. Außerdem wurden zwei Termine in den Sommerferien eingeplant, um dann verstärkt junge Familien anzusprechen. Ein weiterer Zusatztermin ist am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, um auch an Feiertagen Erfahrungen zu sammeln. Je nachdem, wie erfolgreich das Ganze ist, soll nach Ende dieses Jahres eine Ausweitung des Angebots geprüft werden. „Die Gemeinde unterstützt sehr gerne diese tolle Idee, wo es ihr möglich ist“, sagt Weber.