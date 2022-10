Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) befragt deutschlandweit Radfahrer, um Rückmeldungen, wo es mit dem Radeln gut läuft und wo es hakt. Auch die Pedaltreter aus dem Kreis Südliche Weinstraße sind zur Teilnahme aufgerufen. „Die Ergebnisse sind wichtige Impulsgeber für die Kommunen, aber auch für die Landes- und Bundespolitik“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

Denn die Wünsche nach Radwegen treiben auch in der Südpfalz immer mehr Bürger und Gemeinden um. Neue Radwege zu ebnen, bedürfe aber der Zusammenarbeit mit vielen Akteuren vor Ort, findet der Landrat. Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad in der Freizeit, zum Einkaufen, auf Schul- und Arbeitswegen. 2020 waren laut Branchenverband etwa 81 Millionen Fahrräder in Deutschland unterwegs – und damit 15 Millionen mehr als Autos. Kein Wunder, denn es ist günstig, sicher, gesund und umweltfreundlicher als jedes Kraftfahrzeug.

Im Kreis SÜW fallen rund 43 Prozent der Treibhausgasemissionen jährlich für die motorisierte Fortbewegung an. Der Umstieg auf das Fahrrad leistet deshalb einen deutlichen Mehrwert fürs Klima. Doch wo stehen beziehungsweise fahren wir heute? Wo sind Radfahrer schnell und sicher unterwegs? Wo fehlt es an Radwegen und Abstellmöglichkeiten? Das will der ADFC mit seiner Befragung herausfinden. Rund 230.000 Radler haben im Jahr 2020 teilgenommen. Die Ergebnisse will der ADFC im Frühjahr 2023 vorstellen. An der Online-Umfrage kann man unter folgendem Link teilnehmen: https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme.