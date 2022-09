Die meisten Brandunfälle passieren tatsächlich im häuslichen Umfeld. Umso wichtiger, die Brandschutzerziehung schon im Kindesalter zu starten. Dafür hat der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz zusammen mit der Tournee-Oper Mannheim eigens eine Theaterreihe konzipiert. Am Freitag, 16. September wird um 9 Uhr das Brandschutz-Präventionstheater „Marco und das Feuer“ an der Grundschule Insheim in der Turnhalle gezeigt. In dem Stück müssen die drei Freunde Marco, Philipp und Lucie schnell lernen, dass Feuer nicht nur faszinierend ist, sondern ganz schnell auch sehr gefährlich werden kann. So lernen die Kinder spielerisch, was es bedeutet, wenn bei heißen Temperaturen achtlos eine Zigarettenkippe weggeschnippt wird oder wenn Mama eine heiße Pfanne auf dem Herd stehen lässt. Neben dem Landesfeuerwehrverband wird das Projekt unter anderem auch von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung sowie der Versicherungskammer Bayern gefördert. Die Kosten werden über das Sponsoring finanziert, so dass alle Schüler unabhängig vom Geldbeutel das Theater besuchen können.