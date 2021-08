Kurz nach Mitternacht läutet bei Bäckermeister Peter Antoine der Wecker. Bis vier Uhr morgens müssen die Bestellungen für den Lieferdienst fertig sein, um sechs Uhr öffnet die Bäckerei in Göcklingen, dann müssen die Regale voll sein. Krisensicher? Von wegen. Das Geschäft wird immer härter.

„Klein, fein, mein, es ist alles da“, beschreibt Peter Antoine seine Backstube, in der er in der vierten Generation groß geworden ist und seit sieben Jahren backt. Die Teigmaschinen, die Ausrollmaschine und das Mehl, das aus einer Siloanlage kommt und automatisch abgewogen wird, hatte sein Urgroßvater noch nicht. Aber ein Ritual ist wahrscheinlich in mehr als 100 Jahren Bäckerei Antoine in der Hauptstraße von Göcklingen gleich geblieben. Auch für den heute neunjährigen Sohn Ben, die fünfte Generation. „Wenn er als Baby nicht schlafen konnte, habe ich ihn mit in die Backstube genommen“, erzählt Peter Antoine.

Auch bei ihm ist alles Handarbeit, ohne Zusatzstoffe. Das Mehl kommt von der Bischoff-Mühle in Appenhofen, der Sauerteig wird selbst hergestellt. Mit Mehlsorten kennt sich der 41-jährige Bäckermeister aus, nach der Meisterschule, die er mit 20 Jahren absolviert hat, hat er ein Jahr Erfahrungen als Reisebackmeister gesammelt. „Ich habe deutschlandweit in Bäckereien über Mehlsorten beraten und darüber erklärt, wie sie sich auf den Backprozess auswirken“, erzählt der Bäcker, der trotz der vielen Arbeit jeden Tag joggen geht. Und seit 20 Jahren bei der Feuerwehr aktiv ist.

15 Sorten Brot werden hergestellt

Ein weiteres Jahr hat er Erfahrungen in der Hammermühle in Kirrweiler gesammelt. „Das war sehr interessant wegen der glutenfreien Produkte“, sagt Antoine. 2013 hat er die Bäckerei von seinem Vater übernommen und umgebaut. Für den Zweimannbetrieb, ein Geselle arbeitet mit in der Backstube, ist das Sortiment beachtlich. Allein 15 Sorten Brot werden hergestellt, an jedem Wochentag werden andere Brotsorten angeboten, die zum Teil witzige Namen haben. „Bernd das Brot“ enthält drei Sorten Körner, das „Tigerbaguette“ ist mit Pfefferpaste und Käse überbacken. Das jeweilige Brot des Monats, das täglich verkauft wird, gibt es zum Vorteilspreis.

Wer glaubt, mit dem Verkauf von Brot, Brötchen, Kuchen und Teilchen im eigenen Laden könne die Bäckerei überleben, der irrt. Im Lauf der Zeit haben sich Peter und seine Frau Alexandra Antoine einen Lieferservice aufgebaut. Morgens um 4 Uhr fährt der Fahrer los, um derzeit in zehn Gemeinden von Waldhambach bis Landau Brot, Brötchen und Kaffeestückchen an der Haustür abzuliefern. All das entsteht im Etagenbackofen, in den rund 500 Brötchen passen. Zuerst kommt das Brot in den Ofen, wenn er die höchste Temperatur hat. Dann werden die Brötchen und im Anschluss der Kuchen gebacken. „Diese Methode spart am meisten Energie“, sagt der Bäckermeister. Peter Antoine hat einen Lieblingskuchen. „Gefüllter Kranz mit Nussfüllung ist mein absolutes Steckenpferd, der ist auch immer gleich weg“, sagt der Fachmann, der in der einstigen Bäckerei Zahneißen in Landau gelernt hat.

Ohne die Omas geht nichts

Corona hat auch Auswirkungen auf die Bäckerei von Peter Antoine, der nicht allein vom Ladenverkauf und dem Lieferdienst leben kann. Ihm fehlen finanziell die Feste, Gaststätten und Hütten, die er vor Corona beliefert hat. „Lange darf das so nicht mehr weitergehen, mir fehlen jeden Monat einige 1000 Euro Umsatz“, sagt er. Der Familienvater freut sich, dass er und seine Frau Alexandra ein eingespieltes Team sind. „Ich bin Mädchen für alles“, sagt seine Angetraute. Sie ist es auch gewohnt, dass ihr Mann in Schichten schläft. Nachmittags vier Stunden und dann noch mal von 21 Uhr bis Mitternacht.

Alexandra Antoine beginnt den Tag um 4 Uhr morgens, um den Laden einzuräumen, der um 6 Uhr öffnet. „Einfach ist es nicht, und ohne unsere Omas würde es nicht funktionieren“, sagt sie. Und während viele die Feste am 1. Mai vermisst haben, fanden Peter und Alexandra Antoine den Tag toll. „Wir konnten zwei Tage ausschlafen, wie alle anderen auch“, sagen sie. Aber die Leidenschaft für das Handwerk überwiegt, und die Antoines haben einen Leitspruch: „Bei uns läuft nichts vom Band, wir schaffen noch mit Herz und Hand.“