Drei junge Männer haben in der Nacht zum Samstag in Maikammer einen Traktor mit angehängtem Planwagen gestohlen und auf ihrer Flucht zwei Unfälle verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatten Spaziergängerinnen am Samstagmorgen am Rebsortenweg den demolierten Traktor entdeckt. In der Verlängerung der Turmstraße lagen zudem mehrere Gegenstände auf dem Feldweg, die zum Anhänger des Traktors gehörten und offenbar hinausgeworfen worden waren. Der von der Polizei verständigte Halter des Traktors bestätigte, dass sein 45 Jahre altes Gefährt samt Planwagen und Originalschlüssel gestohlen worden sei. Der Diebstahl hinter der Bahnhofstraße in Maikammer ereignete sich laut Polizei zwischen zwei und drei Uhr.

In Edenkoben Kleintransporter beschädigt

Noch während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, teilte ein Mann aus Edenkoben mit, dass sein Kleintransporter, ein Piaggio Ape, beschädigt in seinem Hof stehe. Die Polizei geht davon aus, dass das Trio auch dafür verantwortlich ist. Einer Nachbarin waren in der Nacht gegen 3 Uhr drei junge Männer auf einem Traktor mit Planwagen in der Straße aufgefallen. Da es sich um eine Sackgasse handelt, mussten die Täter offensichtlich im Hof des Mannes wenden und beschädigten dabei den Kleintransporter. Auf der Flucht von Edenkoben zurück nach Maikammer bauten die Täter dann den Unfall im Rebsortenweg. Offenbar kamen sie nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Traktor umkippte. Das Gespann wurde dabei massiv beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 7000 Euro.

Bei den Tätern handelt es sich laut Aussage der Zeugin um drei junge Männer, die um die 20 Jahre alt sind, einer von ihnen mit kurzen hellen Haaren und kräftiger Statur. Ein weiterer Täter hat kurze dunkle Haare und eine normale Statur. Hinweise an die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323/9550, oder an www.polizei.rlp.de/pd.landau.