Etwas verschenken und gleichzeitig etwas für die eigene Region tun – das geht mit der limitierten Auflage der Tri-Box des Vereins SÜW Annweiler. Es gibt nur 22 Stück dieser Geschenkboxen zu kaufen. In der Box sind neben Trifelsland-Wein und -Weinglas ein Gutschein für den Wild- und Wanderpark, die Pfalz-Lamas oder das Kino im Hohenstaufensaal und ein Gastronomiegutschein. Der Gutscheinwert beträgt 50 Euro. Damit können Betriebe in der Region unterstützt werden, die in der Corona-Krise schließen mussten oder noch geschlossen sind. Der Tourismusverein vergibt die Box für 49 Euro auf Vorbestellung. Der Verein SÜW gibt in die ersten fünf bestellten Boxen ein Glas Trifelsland-Honig dazu. Infos unter Telefon 06346 2200.