Landau/SÜW. Jetzt kann es los gehen: Pünktlich zum Start der Wandersaison 2021 gibt es eine aktualisierte Version der Wander-App der Südlichen Weinstraße. Interaktive Mitmachaktionen wie das sogenannte Hütten-Hopping und dem SÜW-Picknick sollen außerdem Lust auf Draußen machen.

Die Wander-App der Südlichen Weinstraße ist schon seit vielen Jahren ein interaktiver Begleiter für Naturliebhaber aus Nah und Fern. Vektorkarten liefern präzise Informationen über Wander- und Radwege, Sehenswürdigkeiten und Unterkünfte sowie Einkehrmöglichkeiten und Veranstaltungen in der Region. Durch ein Update bietet die App nun einige Neuerungen, wie die Pressestelle der Südlichen Weinstraße mitteilt. Etwa können eigene Routen aufgezeichnet oder ein Audioguide für Stadtrundgänge genutzt werden. Weil die App außerdem Informationen zu barrierefreien Touren, Unterkünften und Sehenswürdigkeiten enthält, wurde sie von der EU mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Stadtrundgänge durch Landau

In der Rubrik “Entdecken“ erhalten Nutzer saisonale Empfehlungen für Touren an der Südlichen Weinstraße und in Landau. In der Stadt werden beispielsweise Rundgänge oder themenbezogene Spaziergänge (etwa ein Altstadt-Rundgang oder Routen durch die Landauer Parks) vorgeschlagen. Die App liefert zudem Geheimtipps zu weniger bekannten Wander- und Radwege in der Region, auf denen man abseits der gefragten Hotspots noch einiges entdecken kann: beispielsweise der Nonnensuselweg, der in Pleisweiler-Oberhofen startet. Weitere Informationen zur App und die Downloadlinks gibt es auf der Website www.suedlicheweinstrasse.de.

Verborgene Schätze

Nicht mehr geheim, sondern sehr beliebt ist die seit 2010 durch das Deutsche Wanderinstitut als Premiumweg zertifizierte „Pfälzer Hüttentour“. Der Wegeverlauf wurde an zwei Stellen angepasst, so dass das Naturfreundehaus Kiesbuckel und die Ringelsberghütte besser angebunden sind. Die komplette Tour umfasst 18 km, kann aber bei Bedarf in zwei Teilstrecken, nördlich oder südlich, erwandert werden. Den aktuellen Wegeverlauf findet man in der App.

Hütten-Hopping

Des Weiteren bietet das Büro für Tourismus Edenkoben auch dieses Jahr wieder ein Angebot zum „Hüttenhopping“ an. Da die Hütten in der Verbandsgemeinde aufgrund von Corona aktuell noch geschlossen sind, startet diese Aktion mit Wanderpass und Stempeln, die man gegen ein Schorleglas eintauschen kann, als „Hybrid-Aktion“. Stempel sind vor Ort bei den beteiligten Hütten angebracht. Für eine Teilnahme machen die Passinhaber Selfies vor der jeweiligen Hütte und schicken diese per Whatsapp an das Büro für Tourismus Edenkoben. Dort werden die Einsendungen geprüft und anschließend kann das Schorleglas im Büro abgeholt werden. Sobald die Hütten wieder geöffnet haben, findet das Hüttenhopping wieder „analog“ statt. Mehr Infos dazu telefonisch unter der Nummer 06323 959222 oder auf der Website www.garten-eden-pfalz.de

SÜW-Picknick

Eine Alternative zur Hütten-Einkehr ist ein mitgebrachtes Picknick. An Plätzen, die nicht jeder kennt, mit Produkten aus der Region. Wer nicht selbst seinen Korb packen will, kann ein zusammengestelltes Picknick bei einem der teilnehmende SÜW- Gastgeber oder für 30 Euro direkt im SÜW-Onlineshop bestellen. Auf der Homepage www.suedlicheweinstrasse.de finden sich auch alle Informationen zu den Plätzen und teilnehmenden Betrieben.