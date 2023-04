Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Bürgerbus auf Pfälzerwald-Hütten? Das soll für mobil eingeschränkte Menschen in der Verbandsgemeinde Edenkoben auch möglich sein. Das Fahrangebot soll nämlich ausgeweitet werden. Es müssen allerdings noch zwei wichtige Fragen geklärt werden.

In Sachen Bürgerbus legt die Verbandsgemeinde Edenkoben den nächsten Gang ein. Das Angebot nimmt immer mehr Fahrt auf nach den „Startschwierigkeiten“. Diese hatten jedoch keinen technischen Hintergrund, sondern lagen an der Corona-Krise. Als Mitte Dezember 2020 das Fahrangebot auch in der Kommune eingeführt wurde, befand sich die Nation wegen der damals angespannten Infektionslage im Lockdown, der sich bis Frühjahr dieses Jahres hinzog. Dadurch konnten beispielsweise weniger Menschen mitgenommen werden, als der Neunsitzer Platz bietet.

Wie der erste Beigeordneter der VG, Eberhard Frankmann, berichtet, nehmen nach den vielen Lockerungen der Corona-Einschränkungen immer mehr Menschen den Service in Anspruch. „Die Tendenz ist steigend.“ Um der Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu können, soll das Angebot ausgeweitet werden.