Schon seit Jahrzehnten betreibt Ruth Bähr eine Gemischtwarenhandlung in Spirkelbach. So heißt ihr Dorfladen im Telefonbuch. Die Einwohner sind froh und stolz, dass es so etwas noch in ihrem kleinen Ort gibt. Ruth Bähr wird in wenigen Tagen 90 Jahre alt. Ans Aufhören denkt die betagte Seniorin aber noch lange nicht.

Den allgemeinen Rückgang im Einzelhandel merkt man besonders in den Dörfern – zum Leidwesen vieler älterer Menschen. Für die meisten Leute ist es ja viel bequemer, sich