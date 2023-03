Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

23 Jahre war Mira Turner die Leiterin der Gemeindebücherei in Heuchelheim-Klingen. Nun wurde sie offiziell verabschiedet – coronabedingt im kleinen Kreis. Ihre Nachfolgerin ist Birgit Ritter.

Von Anfang an, also ab 1992, war Mira Turner im Bücherei-Team. Am 1. April 1997 übernahm sie die Leitung. Ihr sei es wichtig gewesen, vor allem Kinder und Jugendliche ans Lesen heranzuführen