Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist gerade in ganz Deutschland unterwegs, um sich die „Kraft des Landes“ – so das Motto seiner Sommerreise – zeigen zu lassen. Ein Vorzeigeprojekt dafür ist der Hofgarten Rosa in Ilbesheim.

Das Ehepaar Marion und Jens Gömann hat in Ilbesheim ein ganz besonderes Kleinod geschaffen – auch dank Landes-, Bundes- und EU-Mitteln, die in ihr schmucken Boutique-Hotel flossen.