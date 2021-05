Die durch die Coronapandemie angespannte Wirtschaftslage macht sich auch im Haushalt der Ortsgemeinde Rohrbach bemerkbar. Fehlende Gewerbesteuereinnahmen sorgen für ein Loch in der Kasse. Dennoch investiert das Dorf Millionenbeträge in ein Großprojekt.

Der größte Posten im Haushalt 2021 fällt auf das Projekt KiSenTa – die neue Kinder- und Seniorentagesstätte am Dorfplatz. Hier entsteht ein Neubau, der einen Kindergarten und einen Seniorentreff beheimaten wird. Es soll eine Begegnungsstätte für Jung und Alt werden, sagt Bürgermeister Thomas Kienzler. „Das Konzept müsste in der Region einmalig sein“, so der Ortschef. Die Bauarbeiten haben Ende vergangenen Jahres begonnen und sollen spätestens Anfang 2022 abgeschlossen werden. Momentan wird die Bodenplatte gemacht. Trotz Fördermittel des Landes muss die Gemeinde für das Projekt 2021 rund 2,8 Millionen Euro einplanen. „Das war natürlich ohne einen Kredit nicht möglich“, sagt Kienzler. Das Projekt wurde in der vorigen Legislaturperiode beschlossen – da konnte natürlich noch niemand ahnen, welche Belastungen durch die Corona-Krise auf die Kommunen zukommen würde.

Mit 155.000 Euro schlägt die Sanierung des Friedhofs zu Buche. Hier sollen unter anderem der Vorplatz und verschiedene Wege erneuert werden. Momentan gebe es hier einige Stolperfallen, so Kienzler. Aufgrund einer Änderung beim Busverkehr entstehen am Bahnhof und am Südpfalzcenter neue Bushaltestellen, eine weitere in der Hauptstraße wird versetzt. Alle Haltestellen werden barrierefrei gestaltet. Nach Aufrechnen der Fördermittel kosten die Bushalten 80000 Euro.

Straßenausbauprogramm startet mit Eisgasse

Die Gemeinde hat außerdem ein Straßenausbauprogramm beschlossen. In den kommenden vier Jahren sollen nach und nach heruntergekommene Straßen saniert werden. 2021 ist die Eisgasse dran. Die Kosten sind durch die wiederkehrenden Beiträge gedeckt. 30.000 Euro stehen für die Besorgung von neuen Spielgeräten am Spielplatz Bachgasse bereit.

Für die Umsetzung der Projekte KiSenTa und der Sanierung des Friedhofs gab es in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung überparteilichen Rückhalt. Darüber hinaus mahnt die Ortsgruppe der SPD aufgrund der Pandemielage aber zu Sparsamkeit: „Im Haushalt 2021 sind auch Maßnahmen wie Umsetzung des Verkehrskonzepts enthalten, obwohl ein Verkehrskonzept noch nicht erarbeitet und endgültig verabschiedet ist. Ein Zuschuss für eine Rampe für den Kirchaufgang ist bereits eingestellt. Nach einer Aussage der zuständigen Beigeordneten in einer der letzten Sitzungen gibt es dazu nur Vorüberlegungen. Auch Projekte wie die Asphaltierung der Zuwegung Lagerplatz Alte Kläranlage, Bordsteinabsenkungen im Rahmen von Straßenunterhaltungen und der Radweg nach Impflingen sind für eine Umsetzung in 2021 kritisch zu hinterfragen“, so Gemeinderatsmitglied Rüdiger Kühner. Hugo Handermann von der Freien Wählergruppe entgegnet: „Es wäre nicht richtig, wenn wir nun keine weiteren Projekte mehr durchführen würden, denn dann würde unsere Gemeinde stillstehen und wir müssten diesen Stillstand später nachholen.“

Schnell umgesetzt werden kann eine Bürgerforderung nach mehr Mülleimern und Hundekot-Entsorgungsbehältern. Der Rat einigte sich am Montag auf das Aufstellen von sechs Behältern an besonders verschmutzten Orten im Dorf. Die neuen Mülleimer sollen noch im Frühjahr angebracht werden, sagt Thomas Kienzler.