Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun steht es fest: Der Reifenhersteller Michelin darf sein Lager in Mörlheim auf Bornheimer Gemarkung nicht erweitern. Die Bedenken der Ratsmitglieder waren zu groß. Nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes. Wie geht der Konzern mit der Niederlage um?

Am Ende waren sich fast alle einig. Und die Firma Michelin schaut in die Röhre. 14 Mitglieder des Bornheimer Gemeinderats lehnten am Dienstagabend bei einer Gegenstimme den Bebauungsplan des Reifenherstellers