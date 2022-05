Dank der engagierten Chorleiter und Sänger habe der Probebetrieb der vier Chöre des MGV Eintracht Ingenheim auch in der Pandemiezeit über weite Strecken aufrecht erhalten bleiben können, berichtete Vorsitzender Andreas Schaurer bei der Hauptversammlung. Durch die vielen Mitglieder und treuen Sponsoren befinde sich der Verein trotz der Zwangspause in guten wirtschaftlichen Verhältnissen.

Als nächste Veranstaltung plant der Verein ein Konzertwochenende von Männerchor und Adhoc-Chor am 2. und 3. Juli im Bürgerhaus in Billigheim. Auch die Schmetterlinge-Chöre sind wieder live zu erleben: Der Jugendchor fährt Ende Mai zum Deutschen Chorfest nach Leipzig und am 22. Juni wirken beide Schmetterlinge-Chöre bei dem Projekt 6K-United in der SAP-Arena in Mannheim mit. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand für weitere drei Jahre bestätigt.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Andreas Schaurer, zweiter Vorsitzender: Michael Haag, Rechnerin: Christel Haag, Schriftführerin: Nathalie Thomas, Beisitzer und Stimmdelegierte: Lilli-Pauline Haacke, Sven Haacke, Birgit Kunz, Heinz-Konrad Laux, Wolfgang Ledtermann, Moritz Pahle, Klaus Pfalzgraf, Tobias Pfalzgraf, Walter Rapp, Gerhard Rodler, Francois Schenck, Heike Wien.