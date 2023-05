Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinschaft der Messdiener der Pfarrkirche Heilig Kreuzerhöhung in Kirrweiler will das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort stärken und mit weihnachtlicher Botschaft ein Zeichen setzen für Frieden.

Mit dem „Friedenslicht von Bethlehem“ soll es am Samstagabend heller werden in der Gemeinde und in schwieriger Zeit Hoffnung in die Herzen der Gemeindemitglieder getragen werden,