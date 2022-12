Die Klasse 6e der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben hat sich in Gruppenarbeit mit verschiedenen Aspekten zum Thema Nachhaltigkeit befasst. Ihr Wissen haben die Mädchen und Jungen den Fünfer nähergebracht.

Dafür haben sie in der Mensa Infostände aufgebaut, an denen beispielsweise über Umweltverschmutzung und Mikroplastik in den Meeren gesprochen wurde. Erklärt wurde auch, wieso Mülltrennung so wichtig und Upcycling wertvoll sein kann. Damit die Themen auch nachhaltig vermittelt werden, hatten sich die Schüler für jede Station Mitmachspiele und Basteleien ausgedacht, berichtet Lehrerin Anja Rötzer. Es wurde sogar Bruschetta mit geretteten Tomaten serviert, ebenso selbst gemachte Brotchips in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Ziel an jeder Station war, die Schüler anzuregen, ihr Konsumverhalten zu hinterfragen. So wurden sie an einem Infostand mit der Frage konfrontiert, ob sie nicht auf den Kauf bestimmter Früchte wie Papaya verzichten würden, da für diese lange Transportwege zurückgelegt und damit auch ein hoher C02-Ausstoß verursacht wird.

Die Umweltaktion soll Ende Januar weitergeführt werden, dann sollen Lebensmittelretter über ihre Arbeit informieren. Zudem sei im Frühsommer eine Aktion zum Thema „Erhalt der Artenvielfalt“ geplant, wofür Kooperationspartner gesucht werden.

Die Aktion wurde von vielen Betrieben unterstützt. Unter den Teilnehmern waren auch der Klimaschutzmanager der VG Edenkoben, Lukas Burckgard, und Yvonne Sevink, Botschafterin von Foodsharing Speyer , die über ihre Erfahrungen als Lebensmittelretter berichteten.