Zum ersten Mal seit über 50 Jahren hat sich in Edesheim wieder ein Weißstorchenpaar angesiedelt. Der Chef der in Hainfeld ansässigen Firma ALM Garten- und Landschaftsbau, Andreas Wagner, hatte auf seinem privaten Lagergelände am Edesheimer Brühlweg bereits im letzten Jahr einen langen Stamm aufgestellt und darauf das Storchennest platziert.

Dieses wurde nun im Frühjahr von Meister Adebar und seiner Gattin belegt. Auch schon 2022 hätte das Nest „Mieter“ haben können, doch leider kamen sich zwei Storchenpaare ins Gehege, und die Rivalitäten führten dazu, dass das Nest leer blieb. Nun hat es also ein Paar geschafft, das Heim ausschließlich für sich in Beschlag zu nehmen. Besonders erfreulich ist, dass Frau Storch dann alsbald schon vier Eier legte, von denen sie zwei ausbrütete. Die beiden Jungstörche unternahmen in den letzten Tagen nun schon erste Flugversuche.

Foto: Joachim Habermehl

Junge schlüpfen am 20. Mai

Cindy Kietz wohnt in unmittelbarer Nähe zum Storchennest und sieht die Tiere den ganzen Tag umherfliegen. „Im Frühjahr konnte ich beobachten, wie sich die beiden Altvögel das Nest zwei- bis dreimal anschauten, ehe sie sich entschlossen einzuziehen.“ Schon bald sei dann das Paarungsritual zu sehen gewesen, das Weibchen legte Eier und am 20. Mai schlüpften die beiden Jungen.

Weißstörche legen zwei bis fünf Eier und brüten in der Zeit von März bis Juni, wobei ihre Brutdauer 32 Tage beträgt. Die sogenannte Nestlingsdauer, also die Zeit, welche der Nachwuchs im elterlichen Nest verbringt, ehe er flügge wird, dauert circa 60 Tage. Vater und Mutter Storch brüten beide, das Weibchen aber deutlich mehr. Es ist immer wieder ein Schauspiel, mitanzusehen, wenn die Brutablösung kommt und die Begrüßung stattfindet.

Fledermäuse „Untermieter“

„In das Nest hinein schauen kann ich zwar aus unserer Wohnung im ersten Stock nicht direkt, aber die Altvögel sind ständig am umherfliegen. Die Kleinen konnte man dann aber auch von Tag zu Tag mehr sehen, besonders weil sie begannen, im Nest zu stehen. Nun machen sie ja schon Flugübungen“, sagt Cindy Kietz und schaut gerne dem Treiben der Tiere zu. Was ihr ebenfalls gut gefällt, ist die Tatsache, dass am Stamm des Nestes zwei Fledermaushäuschen angebracht sind. Auch in diesen herrscht aktuell rege Betriebsamkeit.

Ist es heiß, was zuletzt der Fall war, ist bei Störchen ein Phänomen zu beobachten, dass man in ähnlicher Form eigentlich von Hunden kennt. Sie öffnen ihren Schnabel und hecheln, um sich abzukühlen. Das Störche stundenlang auf einem Bein stehen können, ist hingegen bekannt. Sie entspannen gerne auf einem Bein und entlasten dadurch das andere. Im Winter ziehen sie wegen der Kälte häufig ein Bein ein, um Energie und Wärme einzusparen. Außerdem schlafen Störche sehr oft auf einem Bein.

„Ein Spaziergang hin zum Nest, um sowohl die Alt-, als auch die Jungvögel zu beobachten, lohnt sich auf jeden Fall“, sagt Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner.