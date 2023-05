Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Millionen Deutsche flüchteten am Ende des Zweiten Weltkriegs aus den Ostgebieten des untergehenden Deutschen Reiches. So auch der damals sechsjährige Harry Jakielski mit seiner Familie. Seine Flucht endete in der Pfalz. Er hatte Glück, auch wenn er auf tragische Weise seinen Vater verlor

Harry Jakielski lebt seit über 60 Jahren in seiner pfälzischen Wahlheimat, 54 davon in Rohrbach. Am fehlenden Dialekt hört man schnell, dass seine Wurzeln anderswo liegen. Sein Geburtsort