Im Frühjahr zieht es die Menschen wieder verstärkt in den Pfälzerwald – zum Wandern, Biken oder Klettern. Weil zur selben Zeit aber auch die Brutzeit geschützter Vogelarten beginnt, sind mehrere Felsformationen vorerst gesperrt.

Wenn die Temperaturen wieder steigen, die Sonne mehr und mehr strahlt, dann ist für viele Menschen die Zeit für einen Ausflug in den Pfälzerwald gekommen. Das Problem: Zur selben Zeit brüten auch Wanderfalken, Uhu und Kolkrabe. Die Vogelarten kümmern sich in breiten Nischen und felsigen Überhängen der Buntsandsteinfelsen um ihren Nachwuchs, wie aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung SÜW hervorgeht. Als europäische Vogelarten seien diese besonders und teilweise sogar streng geschützt. „Es ist sogar gesetzlich verboten, sie während der Brutzeit erheblich zu beunruhigen“, heißt es weiter. Denn akustische und visuelle Störungen, zum Beispiel durch Filmen und Fotografieren während der Fortpflanzungszeit, könnten dazu führen, dass die Tiere ihre Brut aufgeben und die Population nachhaltig beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund sind ab 1. Februar bis 30. Juni bestimmte Felsformationen im Pfälzerwald gesperrt. „Vor Ort weisen darauf Sperrungen und Beschilderungen hin“, so die Kreisverwaltung.

Nicht betreten werden dürfen in den kommenden Monaten die Felsen Asselstein, Eußerthaler Krappenfels, Lauterschwaner Rappenfels, Rödelstein, Hundsfels, Leberstein, Steiner Nadel (auch Krimhildenstein), Dingentalturm und Drei Felsen (Ostpfeiler). Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises SÜW weist darauf hin, dass es noch viele weitere Felsen im Pfälzerwald gibt, die nicht während der Brutzeit gesperrt sind und appelliert an die Waldbesucher, sich an die Sperrungen zu halten. „Wer die Sperrungen ignoriert und damit gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt, kann mit einem Bußgeld belegt und strafrechtlich verfolgt werden“, warnt die Behörde.