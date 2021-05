Was Hochwasser bedeutet, wissen die Maikammerer spätestens seit dem 27. Juli 2019. Damals wurde die Verbandsgemeinde von einem heftigen Unwetter getroffen. Das nächste Mal will die Kommune besser vorbereitet sein.

Maikammer liegt im Schutz der Kalmit und bleibt von Unwettern deshalb häufig verschont. Am 27. Juli 2019 war es anders. Von dem Unwetter an diesem Tag war die Verbandsgemeinde besonders schwer getroffen. Der Regen kam mit einer solchen Wucht, dass das Wasser zum Teil gar nicht in die Kanalisation ging, sondern über die Straßen hinweg schoss. Zahlreiche Keller liefen voll.

Wenig später beschloss die Verbandsgemeinde, ein Starkregenkonzept in Auftrag zu geben. Auf die Ausschreibung hätten sich mehrere Büros beworben, von denen drei in die engere Auswahl gekommen seien und ihre Konzepte der Verwaltung präsentiert hätten, sagte Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) auf Nachfrage. Bei der Auswahl hätten nicht nur die Preisvorstellungen eine Rolle gespielt, sondern auch die Referenzen. Mittlerweile habe die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet, den sie dem Verbandsgemeinderat am 18. Februar vorlegen wolle.

Auch Privatleute gefragt

„Hochwasser und Starkregen lassen sich nicht verhindern. Ein Schutz, beispielsweise durch technische Maßnahmen , ist nur bedingt möglich“, teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Möglich sei jedoch eine Vorbereitung auf Extremwetterereignisse. Und mit diesen sei zu rechnen. „Klimaexperten sagen voraus, dass es aufgrund des Klimawandels in Zukunft vermehrt zu Starkregenereignissen mit örtlichem Hochwasser kommen wird.“ Wichtig bei der Vorsorge sei ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen. Neben Maßnahmen der Kommunen seien auch solche privater Eigentümer von Liegenschaften und Gebäuden wichtig. „Jeder ist dafür selbst verantwortlich“, wird in der Pressemitteilung unterstrichen.

In diesem Winter sei die Lage trotz starker Regenfälle Anfang Februar bisher unter Kontrolle gewesen, so Flach. Geprüft habe die Verwaltung unter anderem auch ein Gitter am Alsterbach, das 2019 durch abgerissene Äste verstopft war und zu Rückstaus geführt hatte. „Das ist einer der neuralgischen Punkte“, so Flach.

Bürgerversammlungen geplant

Aufgabe des Ingenieurbüros werde es nun sein, die Kommune bei der Aufstellung des Hochwasserschutzkonzeptes zu beraten und bei der Durchführung zu helfen. Dazu gehörten auch Bürgerversammlungen, so Flach. „Wir wollen das so schnell wie möglich machen.“ Eine Auftaktveranstaltung sei allerdings nur als Präsenzveranstaltung denkbar, deshalb müsse abgewartet werden, wie die Pandemie sich weiter entwickele.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert Starkregenkonzepte mit bis zu 90 Prozent. Die Umsetzung von Maßnahmen der Kommunen können ebenfalls gefördert werden.