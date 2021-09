Die Gestaltungssatzung in Rhodt wird auf Beschluss des Gemeinderates überarbeitet. Sollte es so kommen, wie es sich ein Arbeitskreis überlegt hat, werden Solaranlagen nur noch dort im Ort ausgeschlossen, wo sie von historischen Straßen aus einsehbar sind. Gemeint sind die Weinstraße, die Edesheimer Straße, die Weyherers Straße, die Theresienstraße und teilweise die Herrengasse. In Ausnahmefällen soll künftig auch der Einbau von Kunststofffenstern möglich sein, diese dann allerdings in Holzoptik. Bei Fensterläden könnte man sich auch lackierte Aluminiumläden vorstellen. Balkone und Loggien wären an den von den historischen Straßen abgewandten Seiten möglich.