An der Grundschule Offenbach sollen Schüler angespornt werden, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Tretroller zur Schule zu kommen. Dadurch, dass sie sich mehr bewegen, sollen gleich mehrere Probleme angegangen werden.

Auch an der Grundschule Offenbach sind die sogenannten Elterntaxis der Schulgemeinschaft ein Dorn im Auge. Also die Tatsache, dass Mütter und Väter ihre Kinder direkt vor den Eingang der Einrichtung fahren und dort wieder abholen, was zu Verkehrsproblemen führt und nicht motorisierte Kinder gefährden kann. Das berichtet die stellvertretende Schulleiterin, Silvia Knoblauch. Auch deshalb nimmt die Grundschule mit ihren 265 Schülern an einer bundesweiten Aktion teil.

Die Mädchen und Jungen sollen ab dem 20. März in einem Zeitraum von sechs Wochen mindestens 20 Mal den Weg zur Schule selbst zurücklegen. Wobei in Offenbach die Kinder, die wegen des Ganztagesprogramms der Grundschule von Essingen pendeln, auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Die Eltern dokumentieren das Ganze in einem Bewegungspass, den die Initiative Spospito aus Kempten bereitstellt.

Bewegungseinheit oder Meditation zum Start

Die Abkürzung Spospito steht für Sporteln, Spielen und Toben. Die Aktion wird seit 2019 jährlich organisiert, die Grundschule in Offenbach ist dieses Mal eine von drei pfälzischen Einrichtungen, die mitmachen. Der positive Nebeneffekt: Auch die Umwelt wird geschont, wenn die Familien den Schulweg ohne Auto zurücklegen.

Die Grundschule Offenbach nimmt auch deshalb an der Aktion teil, weil sie laut Knoblauch gut zum von der Krankenkasse DAK angebotenen Programm Fit for future, übersetzt fit in die Zukunft, passt, das es seit diesem Schulhalbjahr an der Einrichtung gibt. Dabei stehen die psychische und körperliche Gesundheit der Kinder sowie Suchtprävention im Fokus. So ist an der Grundschule Offenbach bereits die Idee entstanden, dass Kinder vor Unterrichtsbeginn mit einer kurzen Bewegungseinheit oder Meditation in den Tag starten.