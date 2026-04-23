Leinsweiler ist stolz auf seine neue Partnerschaft mit dem französischen Noyers-sur-Serein. Warum diese Kooperation für beide Gemeinden so besonders ist.

Die Ortsgemeinde Leinsweiler hat allen Grund zur Freude. Die Partnerschaft mit Noyers-sur-Serein im französischen Burgund ist mehr als ein offizielles Abkommen: „Sie ist ein lebendiges Zeichen europäischer Verbundenheit“, sagt Margarete Mehdorn, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Freundschaft ohne Grenzen“, der die Partnerschaft im Auftrag der Ortsgemeinde umsetzt.

Die Unterzeichnung der Partnerschaft in Noyers-sur-Serein im vegangenen Jahr mit Bürgemeisterin Nathalie Labosse und dem Ortschef von Leinsweiler, Jürgen Kohlmann. Foto: Verein Freundschaft ohne Grenzen/oho

Von Anfang an sei eine besondere Anziehungskraft zwischen den beiden Orten spürbar gewesen. Aus einer ersten Begegnung sei rasch echte Freundschaft geworden. Dies bestätigt auch die Bürgermeisterin der französischen Partnergemeinde, Nathalie Labosse, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Offenheit und Neugier

Die Menschen beider Gemeinden begegneten sich mit Offenheit und Neugier. Dabei spiele es keine Rolle, ob Deutsch, Französisch oder Englisch gesprochen werde. Die Sprachbarriere sei kein Hindernis – sie habe oft sogar einen besonderen Charme, wie Mitglieder des Vereins erzählen. Es gebe keine Hemmungen, aufeinander zuzugehen. Und genau dies mache diese Partnerschaft so wertvoll.

Idyllisch gelegen: Blick auf die Ortsgemeinde Leinsweiler. Foto: Verein Freundschaft ohne Grenzen/oho

Leinsweiler sei froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Solche Verbindungen auf lokaler Ebene seien ein wichtiger Baustein für Europa. Hier werde Verständigung konkret gelebt, hier entstünden echte Beziehungen, hier zeige sich, wie stark Gemeinschaft sein könne, erklärt Peter Mohler, zu Zeiten der ersten Kontakte zu den französischen Nachbarn erster Beigeordneter der Ortsgemeinde und Initiator der Gründung des Partnerschafsvereins. Beide Seiten wollten voneinander lernen und sich austauschen – „und bringen ihre jeweils eigenen Stärken ein“, sagt die französische Bürgermeisterin. Nicht zuletzt verbinde sie die Liebe zum Wein und zu leckerem Essen. Sowohl in der Pfalz als auch in Burgund werde Genuss großgeschrieben.

Begegnungen, die verbinden

Doch es geht bei der Partnerschaft der beiden Gemeinden um weit mehr als kulinarische Gemeinsamkeiten: Es geht um Menschen, Ideen und Zukunft. Ein besonderer Moment war die offizielle Unterzeichnung der Partnerschaft im September 2025. Im historischen Ratssaal von Noyers wurde das Abkommen feierlich besiegelt, eine Delegation aus Leinsweiler war dabei. „Wir erinnern uns heute daran, wie wertvoll Friede ist, wie zerbrechlich und wie notwendig. Aus diesem historischen Kontext wächst unser Auftrag: Verantwortung übernehmen, Brücken bauen und Räume schaffen, in denen Jugend, Vereine, Wirtschaft und Kultur zusammenkommen, um voneinander zu lernen, einander zu verstehen und gemeinsam zu handeln“, sagte der Leinsweiler Ortschef.

Schmuckvoll: der Platz vor dem Rathaus in Noyers-sur-Serein. Foto:Verein Freundschaft ohne Grenzen/oho

Der Gegenbesuch ließ nicht lange auf sich warten: Ende Februar kam die französische Bürgermeisterin mit ihrer Delegation nach Leinsweiler. „Der Empfang war herzlich“, beschreiben Teilnehmende diesen Moment. Begeistert waren die französischen Freunde vom Besuch der Korallenzucht Wendel in Leinsweiler. Danach gab es eine große Feierstunde. Der Festsaal war gut gefüllt, Bürgerinnen und Bürger wollten Teil dieses Moments sein.

Beiträge in deutscher Sprache von französischer Seite zeigten das Engagement. Ein besonderes Symbol setzte der Jugendtreff. Mit einer Wimpelkette stellten die Jugendlichen das Band der Freundschaft dar – ein kreativer Beitrag, der zeigte: Auch junge Menschen sind dabei. Das ist entscheidend für die Zukunft der Partnerschaft, erklärt Margarete Mehdorn.

Ideen, Austausch und gemeinsame Zukunft

Die Partnerschaft lebe von Ideen – und davon gab es viele. Bei Gesprächen und Begegnungen entstanden neue Ansätze: Wie können sich die Gemeinden noch stärker austauschen? Welche Projekte sind möglich? Welche Gruppen können eingebunden werden? Besonders wichtig ist die Jugend: Junge Menschen sollen die Partnerschaft mitgestalten. Auch Jungunternehmer könnten eine Rolle spielen, betont die französische Bürgermeisterin.

Die beiden Delegationen beim Rundgang durch Leinsweiler. Foto: Verein Freundschaft ohne Grenzen/oho

Termine für weitere Begegnungen stehen bereits fest. Der nächste Besuch ist in Planung, beim „Leinsweiler Sommer“ sollen die französischen Freunde wieder dabei sein. Solche regelmäßigen Treffen seien entscheidend: Sie hielten die Verbindung lebendig, schafften Vertrauen und förderten das gegenseitige Verständnis. Der Verein „Freundschaft ohne Grenzen“ spielt dabei eine zentrale Rolle. Er organisiert, vermittelt und bringt Menschen zusammen – in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde.

Unterstützt wird die Arbeit durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds – ein wichtiges Instrument für solche Projekte, wie Margarete Mehdorn verdeutlicht. Denn Begegnungen brauchten auch organisatorische und finanzielle Unterstützung.

Spezialrose überreicht

Die Bürger der Ortsgemeinde Leinsweiler sind jedenfalls begeistert von der Schönheit von Noyers: die historische Kulisse, die Gassen, die Atmosphäre. Umgekehrt beeindruckt auch Leinsweiler seine Gäste – mit Weinbergen, Landschaft und der Offenheit der Menschen. Diese gegenseitige Wertschätzung sei die Basis der Partnerschaft, erklärt Margarete Mehdorn, von Beruf Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin. Ein besonderes Zeichen setzte die französische Bürgermeisterin bei ihrem Besuch in Leinsweiler: Sie überreichte eine Spezialrose, gezüchtet für die schönsten Dörfer Frankreichs – ein Geschenk mit Symbolcharakter.