Was wären die besten Ideen für ein Picknick ohne das richtige Plätzchen? Für die einen sollte es schattig sein, andere wünschen eine tolle Aussicht auf eine Landschaft oder Sehenswürdigkeit. Im Landkreis SÜW werden mehr als 170 Standorte angepriesen. Was zeichnet sie aus?

Vergangenes Jahr auf dem ehemaligen Sportplatz in Flemlingen eröffnet, ist das Klima-Arborteum neu in die Picknick-Liste des Vereins SÜW aufgenommen. Die Verbandsgemeinde Edenkoben preist das Gelände als Platz der Begegnung, der Ökologie und der Zukunft an, an dem sich ein Picknick zwischen den 52 Bäumen oder auf der Anhöhe am Tisch mit Ausblick auf die Haardt lohne. Das sind aber keine Kriterien, die erfüllt sein müssen, um auf der Webseite des Vereins SÜW unter den Picknick-Plätzen gelistet zu sein.

Wie Geschäftsführerin Uta Holz berichtet, sollten sich an den Plätzen, wenn möglich, mindestens ein Tisch und Sitzgelegenheiten haben und idealerweise an einem Wander- oder Radweg liegen, damit dort auch Rast gemacht werden kann. Das sind so die beiden Voraussetzungen. Weitere Anforderungen hinsichtlich zu Erreichbarkeit, Windverhältnissen, Infrastruktur und Co gibt es keine. Wobei sich in der SÜW-Liste auch Plätze finden, an denen zwar nur eine Bank steht, sie aber dafür etwas Besonderes bieten. Uta Holz nennt dabei beispielsweise die Ruhebänke neben der Lourdes-Grotte in Dernbach, die Pfälzer Strandkörbe in Niederhorbach oder den Rastplatz am Eiderberg, die Besucher mit einer tollen Aussicht belohnt.

Die Liste mit den möglichen Picknick-Plätzen im Landkreis gibt es übrigens erst seit dem Jahr 2020, also seit Beginn der Pandemie, als die Gastronomie geschlossen war und die Leute draußen sein und Abstand halten wollten. „Damals haben unsere Büros für Tourismus bei den Ortsgemeinden nachgefragt, welche Picknick-Plätze es gibt oder einfach selbst überlegt und nachgeschaut“, erklärt Uta Holz.

Inzwischen sind mehr als 170 Picknick-Plätze gelistet, weitere werden gesucht. So wünscht etwa die Verbandsgemeinde Edenkoben Anregungen an ihr Tourismusbüro per E-Mail an annalena.schmidt@vg-edenkoben.de.

Picknick-Korb zum Bestellen

Wer sich für den Ausflug mit Produkten aus der Region eindecken möchte, kann sich auch einen Picknick-Korb zusammenstellen lassen, um nicht selbst lange darüber überlegen zu müssen, was man im Gepäck haben sollte. Unterschieden wird dann zwischen gewöhnlichen Zusammenstellungen mit Brot, Hausmacher und Co., Körbe für Genießer und Kreationen, die speziell für die Wintermonate gedacht sind. 14 Gastronomen und Winzer stellen Pakete mit regionalen Leckereien für die Wander- oder Radtour bereit.

Damit niemand an den schönen Fleckchen in der Natur nach dem Genuss ihren Müll hinterlassen, verleihen viele Anbieter Rucksäcke oder Packtaschen.

Info

https://www.suedlicheweinstrasse.de/suewpicknick