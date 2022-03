Drei Busse des Reha-Med-Gesundheitsparks aus Herxheim sind am Wochenden zur ukrainischen Grenze aufgebrochen. Durch Kontaktvermittlung aus Kusel sei der Transport an der Grenze bereits erwartet worden. Neben Konserven und Windeln hatten die Transporter vor allem medizinisches Equipment wie Rollstühle geladen. Gespendet wurden die Hilfsgüter zum Großteil von Patienten. Gesponsert wurde die Aktion von Johannes Eisinger, dem Leiter des Gesundheitsparks. Michael Walter, Pascal Cherie und Dimitri Katsiamantos, die auch beruflich für den Gesundheitspark fahren, sind am Freitagabend zur ukrainischen Grenze aufgebrochen. Sonntagabend waren sie wieder zu Hause. „Eine Erfahrung die ich nicht vergessen werde“, sagte Katsiamantos. Von den 20 Plätzen, die für Flüchtlinge reserviert waren, wurde lediglich einer genutzt. „Die meisten wollten dort bleiben. Eine Frau haben wir bis nach Dresden gebracht“, erzählt er weiter.