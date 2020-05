Ist von Burrweiler die Rede, schwärmen Kenner von den schlanken und dabei doch so ausdrucksstarken Rieslingen der Lage Schäwer. Weine dieser seltenen geologischen Grauschiefer-Formation sind ein Aushängeschild im Weingut Herbert Meßmer.

Von Eva Klag-Ritz

Burrweiler. Vor 60 Jahren bereits steckte Namensgeber und Senior des Hauses, Herbert Meßmer, der legendäre Schäwer in der Nase. Er erwarb die Sandsteingebäude des von Julius Weber 1860 gegründeten Weinguts und wechselte mit seinem Betrieb von Albersweiler nach Burrweiler. Bereut hat die Familie diesen Schritt keinen Tag. „Zug um Zug haben wir erweitert“, erinnert sich Martin Meßmer, heute Geschäftsführer im Weingut mit Familientradition. Und dazu gehören eben auch die mineralischen Rieslingweine, mit denen Martins älterer Bruder Gregor über 30 Jahre das elterliche Weingut positiv geprägt hat und schließlich den Betrieb 1997 zur VDP-Mitgliedschaft führte. Seit dem vergangenen Jahr gehen die Brüder getrennte Wege.

Während sich Martin Meßmer im Stammhaus um Unternehmensführung, Marketing und Vertrieb kümmert, hat Jonas Bosch, der zuletzt bei Mugler in Gimmeldingen für den Keller die Verantwortung hatte, die Betriebsleitung übernommen. Nach wie vor hält mit seinen 84 Lebensjahren Herbert Meßmer die schützende Hand vor allem über die Weinhaus Meßmer KG, die alle Trauben-Zukäufe steuert. Den Betrieb komplettiert Özlem Meßmer, die Frau von Martin, die als Chefin der Vinothek nicht nur eigenen Weine anbietet, sondern schon lange schon auch Kollegen ein Forum bietet.

Meßmer bewirtschaftet heute rund 28,5 Hektar Rebfläche. Im Durchschnitt bedeutet das rund 180.000 Flaschen pro Jahr. Die gleiche Menge, mitunter auch mehr, wird zugekauft. Im Blick hat Meßmer dabei vor allem Weißweine, die stattliche 80 Prozent der Gesamtmenge ausmachen.

Nach dem Jahrgang 2019 mit einem nur bescheidenen Ertrag, geht der Chef des Hauses, hinter dem ein zehnköpfiges Mitarbeiterteam steht, im laufenden Geschäftsjahr von einem Umsatz von 2,2 Millionen Euro aus, 80 Prozent der Jahresproduktion geht in den Handel, zu dem Meßmer neben den Weinfachgeschäften auch den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel zählt. Diese Kontakte bieten ihm die Chance, in einer von Covid 19 nicht verschont gebliebenen Weinwelt erfolgreich zu bestehen. Relativ bescheiden sind die darin auch enthaltenen Umsätze im Export, die neben Norwegen und den USA auch England, Japan und die Niederlande im Blick haben. Den Rest teilen sich Endverbraucher und Gastronomie, darunter auch der betriebseigene verpachtete „Ritterhof zur Rose“.

Jonas Bosch will als Produktionschef mit seinem ersten komplett von ihm betreuten Jahrgang bei Meßmer alles daransetzen, den Schäwer-Riesling mit seiner besonderen Aromatik noch deutlicher in den Fokus zu rücken. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Weine ihre Herkunft zeigen“, formuliert der 30-jährige Chef im Keller. Bosch macht auch gerne bewusst, dass Geologie chrakteristische Spuren hinterlässt, ebenso wie die Topografie oder auch das Mikroklima in den unterschiedlichen Einzellagen in und um Burrweiler. Da ist der Schlossgarten ebenso von Bedeutung wie die Gleisweiler Hölle, die Hainfelder Kapelle oder auch der Weyherer Michelsberg. Mal dominiert der Granit, dann der Buntsandstein, auch der Muschkalk oder der Lehmboden. Nicht zu vergessen der Schäwer, der mit seinem GG auf dem Etikett die Großen Lageweine deutlich macht.

Handlese ist im Hause Meßmer in der Regel ein Muß. Schließlich unterstützt sie die Eleganz der Weine. „Wir möchten keine Alkoholbomben“, sind sich Bosch und Meßmer einig und siedeln die Weine am liebsten bei einem Maximalwert von 12,5 Volumenprozent an. Mal reifen sie im Edelstahl, mal in einem der großen Holzfässer, die auch gerne für die Weißen genutzt werden. Der von Bosch forcierte schonende Ausbau lässt den Weinen auch die Zeit, die sie brauchen. „Weniger ist mehr“, kommentiert er seine Arbeit im Keller, bei der er „Detailverliebtheit“ verschmäht.

So deutlich bei den weißen Rebsorten, die von den Burgundern bis zum Gewürztraminer reichen, der Riesling hervorsticht, so sehr dominiert bei den Roten „der klassische Pfälzer“, der Spätburgunder. Er darf nicht schwer sein, soll auch nicht satt machen, betont Martin Meßmer.

Wie immer sich die Weine unter neuer Regie entwickeln mögen, sie werden auch künftig nicht auf Mozart, Brahms oder Bach verzichten müssen. Denn den im Keller reifenden Weinen tut Musik gut, betont Martin Meßmer. Blindverkostungen des gleichen Weines, beschallt und unbeschallt, haben ihn bestärkt, daran festzuhalten. „Natürlich wird so aus einem mittelmäßigen Wein kein Großes Gewächs, doch die Weine profitieren von der Musik.“ Auch der Schäwer.

Preisbeispiel:2018 Burrweiler Riesling Schiefer, Ortswein, 9.50 Euro.