Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So berühmt wie die Berliner Mauer ist das ähnlich hässliche Bauwerk in der Oberschlettenbacher Glimbornstraße zwar nicht. Aber die illegal errichtete Mauer hat den kleinen Ort über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die Gemeinde verlangt den Abriss, der Bauherr weigert sich. Nun sucht das Verwaltungsgericht nach einer Lösung.

„Wie so oft bei solchen Bauangelegenheiten ist das Kind ja längst in den Brunnen gefallen“, stellte Roland Kintz, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht in Neustadt,