Sie kennen sich seit Kindertagen. Beide vor 84 Jahren in Ramberg geboren, haben Mathilde und Fridolin Weissgerber vor 60 Jahren einander in Ramberg geheiratet und leben heute, am Tag ihrer Diamantenen Hochzeit, noch im gleichen Ort in ihrer gemeinsamen Wohnung.

Vor Corona ist den Eheleuten nicht mehr bange. Sie sind bereits zum zweiten Mal geimpft und auch frei von Komplikationen. Trotzdem wollen sie am Donnerstag darauf bedacht sein, dass nicht mehr als fünf Personen