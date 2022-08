Am Samstag, 20. August, veranstaltet die Ortsgemeinde St. Martin von 18 bis 24 Uhr in der Tanzstraße wieder die bei den Bürgern sehr beliebte Martinstafel. 2016 hatte die Martinstafel aus Anlass des 1700. Geburtstags des Ortspatrons erstmals stattgefunden und bei den St. Martinern gleich sehr viel Anklang gefunden. Rund 200 Teilnehmer tafelten bei der Premiere wie bei einem großen Familienfest unter freiem Himmel. Nach der Corona-Zwangspause kann die Martinstafel in diesem Jahr nun wieder stattfinden. In der Tanzstraße, mitten in St. Martin zwischen Maikammerer Straße und Kirchstraße, wird am 20. August eine lange Tafel aufgebaut, an der jedermann – Einheimische wie Gäste – Platz nehmen kann. Jeder bringt sein Essen, Getränke, Geschirr und ähnliches selbst mit. Im Sinne der Mantelteilung werden die Getränke und Speisen mit anderen Teilnehmern der Martinstafel geteilt. Das Fest erinnert an den Ortspatron, den Bischof Martin von Tours: das Teilen des Mantels ist heute noch Symbol für Nächstenliebe, Einsatz für Schwächere und den Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Jeder ist eingeladen, an der Martinstafel teilzunehmen. Für Unterhaltung der Gäste sorgt „Samba Jack“.