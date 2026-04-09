Die Landstraße 540, die Hochstadt und Freimersheim auf direktem Weg verbindet, wird für zwei Wochen nicht befahrbar sein. Das bestätigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die L540 werde vom 13. April bis voraussichtlich zum 27. April für den Verkehr voll gesperrt. „Grund hierfür sind Instandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk über den Kaltenbach“, erklärt die Behörde. Die Umleitungsstrecke führt in beide Richtungen über die B272, die K38, die K1 und die L507. Der Umweg fällt mit nicht einmal ganz zwei Kilometern relativ kurz aus.