Dass der obere Teil der Marktstraße nach nur fünf Jahren schon wieder gepflastert werden muss, hat in der Kurstadt für einigen Wirbel gesorgt. Nicht nur im Stadtrat. Stadtbürgermeister Hermann Augspurger verspricht eine komplette Aufarbeitung des Vorgangs.

In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Stadtrat schon mal den Auftrag für die Sanierung der Pflasterfläche, insbesondere im Einmündungsbereich der Eichamtstraße in die Marktstraße,