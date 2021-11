Auch beim MGV 1862 Altdorf Gemischter Chor kamen die Vereinstätigkeiten in den vergangenen Monaten pandemiebedingt fast ganz zum Erliegen. Proben und Auftritte mussten abgesagt werden. Ein Neustart konnte nur gelingen, weil die Aktiven bereit waren, die Proben auch unter eingeschränkten Bedingungen wieder zu besuchen, so Chorleiter und Vorsitzender Mario Althen in seinem Rückblick bei der nachgeholten Mitgliederversammlung. Auch finanzielle Einbußen mussten hingenommen werden, wie Kurt Stumpf, seit 2007 Kassenwart, in seinem letzten Kassenbericht verzeichnete. Bei der Neuwahl der Vorstandschaft ließ sich Anja Jenrich zur neuen Kassenwartin wählen.

Der Vorstand

1. Vorsitzender: Mario Althen, 2. Vorsitzende: Christel Karn, Schriftführerin: Gabriele Meyer, Kassenwartin: Anja Jenrich, Rechnungsprüfer: Margot Göring und Siegfried Gurlin, Beisitzer: Birgit Brennecke, Winfried Hengrich, Eva Hennicke und Klaus Nonnenmacher