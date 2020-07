Wegen der Corona-Pandemie waren die Marienwallfahrtstage in Ranschbach zunächst ausgesetzt. Nun hat man sich aber trotz der widrigen Umstände entschlossen, Wallfahrten anzubieten – wenn auch in anderer Form als gewohnt.

Das erste Wallfahrtsamt ist für Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr, am Kaltenbrunn vorgesehen. Die Quelle am Neukasteler Berg ist etwa eine halbe Stunde Fußweg von Ranschbach entfernt. Zelebrant ist Pfarrer Marco Gabriel, leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Maria Magdalena Klingenmünster. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Ursula Feurich, Chorleiterin der Kirchenchorgemeinschaft Göcklingen/Ranschbach.

Zu diesem Gottesdienst ist eine Anmeldung bis Freitag um 11.30 Uhr im Pfarrbüro unter Telefon 06349 5944 erforderlich. Ein Empfangsdienst bringt die Gottesdienstbesucher zu ihrem Platz, dort kann dann der Mund- und Nasenschutz abgenommen werden. Die sonst übliche Bewirtung wird es nicht geben, auch die sonst als Wetterschutz dienenden Zelte werden nicht aufgebaut. Bei Regen entfällt der Gottesdienst. Unter der Telefonnummer 06345 93729357 ist eine Info-Hotline eingerichtet.