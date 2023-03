Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Füreinander da zu sein, in Freud und Leid“, das haben sich Maria und Hans Pfaffmann am 16. Juli 1955 gleich zweimal geschworen: morgens im Standesamt in Annweiler, dem Heimatort der jungen Braut, und am Nachmittag in der katholischen Kirche in Böbingen. Dort traute sie der Pfarrer Alex Horn, der Onkel von Maria. „Eisern“ haben sie all die Jahre zusammengehalten und heute können sie in Klingenmünster das Fest der Eisernen Hochzeit feiern.

„Heute lernen sich die jungen Leute übers Internet,bei Facebook kennen, bei uns damals lernte man sich entweder auf dem Fußballplatz oder, wie bei uns, beim Tanzen