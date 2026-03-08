Tausende Menschen haben bereits dieses Wochenende für einen Spaziergang durch die rosa Blütenallee in Edenkoben genutzt. Die Villastraße hat sich nämlich traditionell in eine Mandelmeile verwandelt. So nennt sich die Veranstaltung, die in Edenkoben das erste Weinfest des Jahres darstellt. Für Autos wurde die Durchfahrt gesperrt, damit die Besucher schlendern und schlemmen können. Heiko Heymanns, der mit der Edenkobener Winzer GbR das Event organisiert, ist rundum zufrieden. Die zusätzlichen Busse, die erstmals anlässlich der Mandelmeilen-Wochenenden zwischen dem Hauptbahnhof und der Abzweigung Ludwigshöhe verkehren, seien gut angenommen worden und hätten dadurch die Parkplatzsituation rund um die Flaniermeile entspannt. Bewährt hätten sich auch die zwei zusätzlichen Getränkestände. An insgesamt neun Stationen wurden unter anderem Wein ausgeschenkt. Auch an den Essensständen war die kulinarische Vielfalt wieder groß. Anders als in den vergangenen Jahren ist nicht nur ein zweites Mandelmeile-Wochenende beworben worden, sondern auch das drittes. Doch wie gewohnt gibt es diesen Nachschlag nur dann, wenn das Wetter mitspielt. Nächste Woche wisse man mehr, sagt Heymanns.