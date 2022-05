Der Karnevalverein „Die Wildsäu“ lädt zum Maibockfest am Samstag auf dem Hans-Stöcklein-Platz. Das Fest beginnt um 16.11 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Fassanstich ist um 18.11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist mit bayerischen Schmankerln gesorgt. Wer will, kann sich passend dazu in Dirndl oder Lederhose auf dem Fest zeigen.