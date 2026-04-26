Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) lädt im Mai auf historische Anlagen in der Südpfalz ein. Geboten werden Führungen, Vorträge, Theater und Wanderungen.

Den Auftakt macht am 1. Mai um 11 Uhr das Schloss Villa Ludwigshöhe mit „Zeitreisende – Mit Lisa und Hermes auf Schloss Villa Ludwigshöhe“. Die Lesung mit Rundgang richtet sich an Kinder ab dem Vorschulalter und ihre Begleitung. Im Mittelpunkt steht eine altersgerechte Annäherung an den historischen Ort, bei der Geschichten und Eindrücke vor Ort zusammengeführt werden. Teilnahme: 10 Euro plus Schlosseintritt.

Auf der Reichsburg Trifels stehen im Mai mehrere Veranstaltungen an: Am 9. Mai um 11 Uhr die Sonderführung „Die Burg Trifels und das Dritte Reich“ zur jüngeren Rezeptions- und Nutzungsgeschichte. Am 10. Mai um 11 Uhr folgt eine „Entdeckertour“ für Familien mit Kindern ab dem Vorschulalter. Am 16. Mai um 18 Uhr ist das Stationentheater „Heinrich. Einfach ausgeklammert.“ zu erleben. Den Abschluss bildet am 31. Mai um 11 Uhr ein Vortrag von Prof. Dr. Amalie Fößel: „Eleonore von Aquitanien. Macht und Einfluss einer Königin im Mittelalter“.

Meistersel und Falkenburg

Natur- und Geschichtserlebnis verbindet am 16. Mai ab 10 Uhr eine Führung zur Burgruine Meistersel. Nach dem gemeinsamen Aufstieg vom Parkplatz Drei Buchen wird die restaurierte Anlage erkundet; im Fokus stehen Burggeschichte und heutige Gestalt. Ergänzt wird die Führung durch Informationen sowie einen Würzwein nach historischem Rezept.

Ebenfalls am 16. Mai um 16 Uhr lädt die Burgruine Falkenburg bei Wilgartswiesen zur Wanderführung „Die spröde Schöne“ ein. Thematisiert werden Geschichte, Besonderheiten der Felsenburg und ihre Lage in der Landschaft; die Führung verbindet historische Informationen mit einer gemeinsamen Wanderung.

Mit Führungen, Vorträgen und szenischen Formaten an mehreren Standorten bietet die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) im Mai ein breit gefächertes Programm in der Pfalz – von familienorientierten Angeboten bis hin zu Formaten, die historische Fragestellungen vertiefen oder die Verbindung von Kulturdenkmal und Landschaft betonen.

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